DGB생명 새 대표에 김성한씨

[아시아경제 김민영 기자] DGB생명은 27일 임원후보추천위원회의 의결을 거쳐 새 대표이사로 김성한 전 교보생명 전무를 추천했다고 밝혔다.

1961년생인 김 대표이사 내정자는 영남대 경제학과를 나와 1990년 교보생명에 입사, 30년 동안 일선 영업 현장을 비롯해 여러 본부의 임원 업무를 총괄했으며 정책지원담당 전무를 역임했다.

DGB금융 그룹임원후보추천위원회는 “대형 보험사 근무 경력과 역량이 우수하고, 외부 평판이 양호한 김성후보자가 DGB생명의 최고경영자(CEO)로써 최고의 적임자”라고 평가했다.

김 후보자는 28일 주주총회 의결을 거쳐 대표이사로 선임될 예정이다.

DGB금융 관계자는 “대형 생명보험사에서 근무한 경험을 바탕으로 전문성과 영업 역량이 뛰어나고 직원과의 소통에 강점이 있는 신임 내정자는 DGB생명의 지속가능 성장을 견인하고 그룹의 시너지 성과 창출 등을 적극적으로 추진할 것으로 기대한다”고 했다.

최근 전임 민기식 대표가 KB금융그룹의 일원이 된 푸르덴셜생명으로 자리를 옮기면서 DGB생명 CEO 자리는 공석이었다.

