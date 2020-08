[아시아경제 이현주 기자] 숭실대학교 입학사정센터는 수시모집으로 합격한 학생들의 사례를 다음달 1일 유튜브를 통해 공개한다고 27일 밝혔다. 이를 통해 대학 전공에 대한 이해도를 높이고 수험생들의 진로 선택에 도움을 주고자 함이다. 합격 사례를 인터뷰 영상으로 제작했으며 전기공학부, 융합특성화자유전공학부, 경영학부, 행정학부, 언론홍보과, 벤처중소기업학과, 글로벌통상학과, 국제법무학과, 회계학과, 정치외교학과, 화학공학과, 정보통계보험수리학과가 참여했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr