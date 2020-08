[아시아경제 이현주 기자] 서울과학기술대학교는 전국 국립대학 중 학생 창업가 육성 실적 1위를 달성했다고 27일 밝혔다. 대학정보공시에 따르면 서울과기대는 전국 국립대 1위를 기록했으며 서울권에서는 한양대, 고려대에 이어 3위이다. 서울과기대의 이러한 상과는 창업 지원을 위해 4개 센터를 운영하고 있으며 이를 바탕으로 다양한 교육과 지원 프로그램을 운영하고 있기 때문이라고 설명했다. 서울과기대는 올해 말 신축 완공되는 창조융합연구동에 관련 기반 시설 '메이커스페이스(공릉 Maker-Plex) 창업지원단'을 조성해 내년도 2월 문을 열 예정이다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr