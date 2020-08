교육부 "2학기 초등돌봄, 교실당 10명 배치·중식 지속적 제공"

저학년 맞벌이 가정 자녀 우선 배치

정규 급식 제공 교육청에 재차 안내



유 부총리, 서울 초등학교 돌봄교실 방문

"돌봄 예산 부족 없도록 시·도 교육청과 협력"

[아시아경제 이현주 기자] 수도권 지역 학교들이 전면 원격수업으로 전환 됨에 따라 교육부가 돌봄 공백 해소를 위한 '2학기 초등돌봄 운영 방안'을 마련했다고 27일 밝혔다.

우선, 수도권 지역 초등학교를 대상으로 돌봄 수요를 사전에 파악하고 대기자를 관리해 추가 수요에 적극 대응한다는 방침이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 고려해 맞벌이·저소득·한부모 가정 및 의료진 자녀를 우선으로 하되 범위가 초과되면 저학년 맞벌이 가정을 우선적으로 배치한다.

교실 당 10명 내외로 분산 배치하기 위해 학교 내 공간 확보를 요청했다. 도서관, 컴퓨터실, 특별실 등 교내 활용 공간을 잽재치하고 저학년을 우선적으로 돌봄교실에 배정하고 고학년은 도서관 등 특별실을 적극 활용해 줄 것을 안내했다. 방과후학교 강사나 퇴직교원 등 자체인력 풀을 활용해 발열체크, 소독 등 운영을 도울 수 있도록 한다.

학부모 요구 사항 반영할 '돌봄 지원센터' 설치

유 부총리 "학부모의 돌봄 불안 해소할 것"

또 전면 원격수업을 전환한 학교는 돌봄에 참여하는 학생들에 지속적으로 점심을 제공해야 한다고 강조했다. 교육부 고위 관계자는 "돌봄 학생을 위한 급식은 원칙적으로 학교 급식으로 하도록 방침을 정했다"며 "상황이 급박해 일시적으로 돌봄 학생에게 도시락을 제공하는 학교가 있지만, 기본적으로는 정규 급식으로 하도록 교육청에 재차 안내했다"고 말했다.

교육부는 학교 현장의 돌봄 애로사항을 접수하고 학부모의 요구 사항을 반영하기 위해 교육부 홈페이지에 '돌봄 지원센터'도 설치하기로 했다.

교육부는 2학기 초등 돌봄 교실 예산이 차질없이 확보될 수 있도록 집행 상황을 지속해서 점검하고 이·불용액이 예상되는 사업 예산을 돌봄 운영에 사용하도록 시도교육청과 함께 대응해나가기로 했다.

한편, 이날 오전 유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 서울 구로구 한 초등학교를 방문해 2학기 초등돌봄 운영 현장을 점검했다. 유 부총리는 "돌봄에 대한 학부모님의 불안을 해소하고, 돌봄 예산의 부족함이 없도록 시도교육청과 협력하겠다"며 "2학기 초등 돌봄의 안정적인 운영을 위해 꼼꼼하고 세심하게 준비 해 주시기 바란다"고 당부했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr