시민 99.8% "디지털성범죄 처벌 수준 미약…형량 강화해야"

[아시아경제 송승윤 기자] 대부분의 시민이 디지털성범죄 처벌 수준이 미약한 것으로 인식한다는 시민단체 조사결과가 나왔다.

텔레그램 n번방 사건을 처음 폭로한 대학생 취재팀 '추적단 불꽃'과 '프로젝트 리셋'은 지난 6∼8월 10∼60대 시민 7509명을 대상으로 국내 디지털성범죄 양형 기준에 관한 설문조사를 한 결과 응답자의 99.8%가 디지털 성범죄 처벌 수준이 솜방망이라는 데 동의했다고 27일 밝혔다.

조사 결과에 따르면 미약한 처벌의 주요 책임을 묻는 질문에는 96.5%(중복응답)가 판사라고 답했다. 이어 검찰과 경찰(84.5%), 국회의원(74.2%) 등의 순이었다.

응답자 98.8%는 '사법부가 디지털 성범죄를 진지하게 여기고 있지 않다'는데 공감했고, 91.4%는 디지털 성범죄 사건에 양형 자문단이 필요하다고 응답했다.

디지털 성범죄를 줄이기 위해 대법원 양형위원회나 사법부에서 해야 할 일을 묻는 문항에는 53.8%가 '가중처벌'과 '형량강화'를 꼽았다.

디지털 성범죄의 유형별 적절 형량에 대해선 아동ㆍ청소년을 이용한 음란물 제작ㆍ유포 등의 경우 최소 징역 7년, 카메라 등을 이용한 촬영범죄는 최소 징역 6년, 텔레그램 등 통신매체를 이용한 음란범죄는 최소 징역 5년이 적절하다고 각각 밝혔다.

추적단 불꽃과 리셋은 이 설문조사 결과를 이날 오전 대법원 양형위원회에 전달할 예정이다.

