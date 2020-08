자원봉사활동 체험수기 공모…관심·봉사 정신 확산 위해

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군은 오는 10월 30일까지 자원봉사활동 체험 수기 공모에 나선다고 27일 밝혔다.

올해 11회를 맞은 자원봉사활동 체험수기 공모는 자원봉사에 대한 관심을 높이고, 진솔하고 감동적인 봉사 수기를 공유해 나눔과 봉사 정신을 확산시키고자 매년 개최하고 있다.

응모 자격은 1365 자원봉사 포털사이트 가입자로서, 지난 1년간 자원봉사에 참여한 군민(최근 3년 이내 시상자 제외)이나 타 시·군 주민으로 관내 학교에 재학 중이거나, 관내 업체에 재직 중인 자도 참가할 수 있다.

응모방법은 봉사활동을 통해 느낀 감동, 보람, 체험사례를 수필형식으로 A4용지 3매 내외로 작성해 제출하면 된다.

제출된 작품은 심사를 통해 9편을 선정해, 12월에 개최하는 ‘제17회 자원봉사자대회’에서 시상과 우수사례를 발표한다.

군 관계자는“ 매년 꾸준히 추진하고 있는 취약계층 봉사활동뿐만 아니라, 요즘은 코로나 19와 집중호우 등 지속하는 재난으로 자원봉사자의 손길이 많이 필요하다”고 말하고 “자원봉사자들의 다양한 봉사 체험들이 응모되길 기대한다”고 밝혔다.

