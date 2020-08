안철수 “文정부, 코로나 전사들 ‘뒤통수’…공공의대 설립 백지화해야”

"당장 행정명령 중단하고, 의료계와 대화 나서야"

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 27일 문재인 정부를 향해 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 전사들의 뒤통수를 치고, 힘없고 백 없는 국민들에게 절망만 안겨주는 지금 같은 방식의 공공의대 설립을 당장 백지화하기 바란다”고 밝혔다.

안 대표는 이날 페이스북에서 “이제는 놀랍지도 않지만 아예 대놓고 불공정 입시를 자행하겠다는 것이 문재인 정권이 추구하는 정의이고 공정이냐”며 “아울러 행정명령 당장 중단하고, 의료계와 대화에 나서라. 코로나19 극복과 경제위기 대처에 더욱 집중하라”며 이같이 말했다.

그는 “국민들의 우려 속에 어제부터 의료계 총파업이 진행되고 있다. 정부는 권력층만의 잔치가 될 것이 뻔한 공공의대 설립 방침을 철회하지 않고 있고, 이에 맞서 의료계 역시 물러서지 않고 있다”며 “지금 던져야하는 가장 근본적인 질문은 하필이면 왜 지금이냐는 것”이라고 지적했다.

이어 “의대가 세워져도 졸업하고, 인턴 레지던트를 거치고, 남자들은 군복무를 마치기까지 14년이 소요된다. 이렇게 오랜 시간이 지나야 효과를 검증할 수 있는 정책을 하필이면 지금 코로나19 2차 확산의 문턱에서 터트린 이유가 무엇이냐”며 “부동산정책 실패로 인한 성난 민심을 다른 쪽에 돌리기 위함인가. 아니면 코로나19 2차 확산이 현실화되면 방역의 책임을 의사에게 돌리고 정부는 빠져나가기 위함인가”라고 덧붙였다.

안 대표는 “지금 이 시점에서 국민 건강을 볼모로 잡고 있는 것은 의료진이 아니라 황당한 해명과 부절적한 여론전으로 사태를 악화시키고 있는 정부임이 분명하다. 마치 집에 불이 났는데 가장이라는 사람이 물통이 아니라 기름병을 들고 나타난 꼴”이라며 “무조건 찍어 누르고 윽박지르면 문제가 해결되느냐. 이 정권은 윽박질 정권이냐”고 밝혔다.

안 대표는 의료계를 향해서는 “환자들은 정부가 아니라 의사에게 모든 희망을 걸고 있다. 만의 하나 살아날 수 있는데 그 기회를 날려 버리는 일이 생긴다면 의료진에 걸었던 희망은 절망과 원망으로 바뀔 것”이라며 “부디 총파업을 멈춰 달라. 정부가 아무리 못난 짓을 하더라도 코로나19 방역과 대처에 힘을 모으며 전력투구할 때”라고 말했다.

