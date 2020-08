개포동 주민 수원 ‘아이스하우스 아이스링크’ 방문 코로나 확진

[아시아경제 박종일 기자] 강남구에서 26일 코로나19 신규 확진자 3명이 발생했다.

전날 오후에 추가된 2명을 포함해 강남구 총 확진자는 161명으로 늘었다.

강남구 역삼동에 사는 주민은 기침 등 증상으로, 개포동에 사는 주민은 지난 22일 경기도 수원시 소재 ‘아이스하우스 아이스링크’ 방문자로 강남구보건소를 찾아 검체검사를 받은 결과 이날 오전 양성 판정을 받았다.

역삼동에 거주하는 또 다른 주민은 18일부터 발열과 두통 증상으로 강남세브란스병원에서 검체검사를 받은 결과 이날 양성 판정을 받았다.

압구정동에 사는 주민은 그제부터 기침, 인후통 증상으로 강남세브란스병원에서 검체검사를 받은 결과 전날 오후 양성 판정을 받았으며, 또 다른 압구정동 주민이 강동구보건소에서 검체검사를 받은 결과 전날 확진 판정을 받아 강남구보건소로 이첩됐다.

이와 함께 강남구는 타 지역 확진자가 신사동주민센터를 방문한 사실을 확인, 즉시 방역소독 후 폐쇄조치했다. 신사동주민센터는 이날 하루 폐쇄되며, 내일부터는 정상 운영될 예정이다.

또 15일 대규모집회가 열린 광화문 인근 체류자로 분류된 강남구민 542명 중 276명(25일 기준)이 검사를 마쳤는데, 현재까지 2명이 양성 판정을 받았고 44명이 검사 결과를 기다리고 있으며 230명이 음성 판정을 받았다. 검사 요청에도 응답이 없는 37명에 대해선 경찰과 함께 소재를 파악할 계획이다.

