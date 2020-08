"'오늘부터 3단계 격상'은 가짜뉴스, 확진자 추이 더 지켜봐야"(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 정부가 26일부터 사회적 거리두기를 현행 2단계에서 3단계로 격상한다는 내용의 일부 소문과 관련해 '가짜뉴스'라고 선을 그었다. 3단계 상향에 대해서는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 추이를 지켜봐야 한다는 기존 입장을 되풀이했다.

윤태호 중앙사고수습본부(중수본) 방역총괄반장은 이날 오전 코로나19 중앙재난안전대책본부(중대본) 정례 브리핑에서 "아직까지 중대본 입장에서 공식적으로 3단계 발령과 관련된 구체적인 논의가 진행되고 있는 것은 없다"며 "'오늘부로 3단계를 적용한다'는 이러한 류의 가짜뉴스는 방역당국과 국민의 신뢰에 금을 만드는 행위"라고 말했다. 그러면서 "이러한 가짜뉴스, 허위사실에 관련한 부분들은 삼가주시기를 거듭 요청드린다"고 덧붙였다.

그는 "이번 주 (확진자)발생추이를 보면서 3단계 격상 여부에 대해 논의를 하겠다는 것이 공식 입장"이라며 "25일 환자 수가 300명을 넘긴 했으나 그간 걱정한 발생 추이는 아니어서 경과를 더 지켜볼 필요가 있다"고 설명했다. 전날 거리두기 조정과 관련한 생활방역위원회가 비공개로 열렸으나 여기서도 3단계 격상을 두고 위원간 의견이 달랐던 것으로 알려졌다.

중수본에 따르면 전날 기준 수도권 내 중환자 병상 319개 가운데 입원이 가능한 병상은 19개다. 감염병 전담병원 내 마련된 병상은 1705개 중 425개만 남았고, 경기도 병상만 보면 24개가 비어있다. 무증상·경증 환자를 위한 생활치료센터는 1744명이 입실할 수 있는 8개 시설이 있는데 현재 입소 가능한 인원은 618명이다.

윤 총괄반장은 "중앙임상위원회 분석에 따르면 신규 환자가 매일 300여 명씩 계속 발생할 경우 9월3일까지 중환자가 최대 130명 발생할 텐데 수도권 소재 상급종합병원을 통해 이달 말까지 병상을 36개, 다음 달 14일까지 40개를 추가로 확충하고 병세가 호전된 환자는 중등증·경증병상으로 전원해 중환자 병상을 확보하겠다"고 말했다.

한편 지난 16일 서울·경기 지역을 시작으로 19일 인천까지 수도권에서 사회적 거리두기가 2단계로 올라간 이후 지난 주말 기준 수도권 내 휴대전화 이동량이 전주보다 20% 줄어든 것으로 나타났다.

중수본이 이달 22∼23일 수도권 주민의 휴대전화 이동량을 분석한 결과, 직전 주말(15∼16일)보다 20.1%(672만건) 감소한 2676만2천건으로 집계됐다.

윤 총괄반장은 "지난 2월 대구·경북에서의 확산 당시 국민들이 자발적으로 거리두기 노력을 한 결과 최대 40%의 이동량 감소가 나타난 것에 비해서는 아직 이동량 감소가 절반 수준"이라며 국민들의 적극적인 협조를 당부했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr