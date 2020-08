목포해양대학교, 경남대학교와 협력 활성화 위한 교류 협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교(총장 박성현) GPS 인재교육원(원장 김누리)은 지난 24일 경남대학교 교육혁신원(원장 최선욱)과 상호교류 업무 협약식을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 업무 협약은 두 대학 간 유기적 협조체제 구축을 통한 교육 발전과 질적 향상을 위해 추진됐으며, 학생 성장 촉진을 위한 교과·비교과 교육 및 교수역량 개발 프로그램 협력, 포스트 코로나 대비 디지털 교육 콘텐츠 공동 개발과 활용, 교육성과 분석 협력을 추진할 예정이다.

업무 협약식 이후 경남대학교 대외부총장 최호성 교수가 ‘우리 대학의 교육 혁신, 올바르게 가고 있는가’라는 주제로 교수 역량 강화 특강을 진행했다.

박성현 목포해양대학교 총장은 “이번 협약으로 경남대학교와의 네트워크 구축 및 상호교류를 통해 교육의 질과 경쟁력을 높이고, 양 기관의 인프라를 활용해 대학운영의 효율성을 극대화할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

