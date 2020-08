티몬, 다음 달 13일까지 ‘가을트렌드’ 기획전

[아시아경제 문혜원 기자]티몬은 다음 달 13일까지 ‘가을 트렌드’ 기획전을 열고 계절 신상 의류와 제철 음식 등 가을 맞이 상품을 온라인 최저가 수준으로 판매한다고 26일 밝혔다.

기획전은 패션, 인테리어, 뷰티, 식품, 캠핑용품 등 가을 트렌드에 맞는 카테고리 별 특가 제품을 한데 모았다. 모든 상품에는 무료배송 혜택이 적용되며, 오는 31일까지 진행하는 ‘라스트위크’와 다음 달 1일 시작하는 ‘퍼스트위크’ 할인 혜택을 활용해 추가 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

롱 가디건에서 반팔까지 다양한 구성의 여성용 가을 니트 26종(9900원)은 1만원도 안되는 특가에 선보인다. 나이키 대한민국 스트라이크 앤섬 자켓(12만9000원), 유세린 더머토 클린 토너 (1+1구성, 1만7900원), 발망 안경테(4만8900원)등의 브랜드 상품도 온라인 최저가 수준으로 구매 가능하다.

식탁 위에서 가을을 만끽할 수 있는 제철 음식도 다채롭게 준비했다. ▲해남 꿀밤 고구마(1kg, 7900원) ▲순수당 국내산 벌꿀(2kg, 9900원) ▲제주 오메기떡 선물세트(1만3900원) ▲영광 법성포 성지굴비 (1.2kg내외, 1만2900원)등을 모두 특가 상품으로 만나볼 수 있다.

티몬의 특가 할인 혜택을 활용하면 더 알뜰한 쇼핑이 가능하다. 라스트위크 기간 중 슈퍼세이브 회원은 최대 10%, 일반 회원 기준 최대 8% 할인의 ‘블랙쿠폰’을 1일 1회 활용할 수 있다. 3만원 이상 결제 시 2000원이 할인되는 ‘카카오페이 쿠폰’도 매일 1회 제공된다. ‘퍼스트위크 사전 적립금 룰렛 이벤트’에 참여하면, 다음달 1일부터 사용할 수 있는 적립금 혜택도 미리 모아둘 수 있다. 슈퍼세이브 회원의 경우 최대 2000원, 일반회원은 최대 1000원의 적립금을 받을 수 있다.

