익산시의회, 제230회 임시회 일정 단축…코로나19 대응

내달 2일부터 8일까지, 당초 9일→7일로 일정 조정

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 익산시의회 의회운영위원회(위원장 김수연)가 코로나19에 총력 대응하고 있는 집행부를 지원키 위해 제230회 임시회 의사일정을 단축 확정했다.

25일 의회운영위원회는 사회적 거리두기가 2단계로 격상됨에 따라 코로나19 방역 및 신속한 현장 대응 등에 행정력을 집중할 수 있도록 당초 31일부터 9일간의 일정이었던 제230회 임시회 의사일정을 내달 2일부터 8일까지 7일간의 일정으로 조정했다고 밝혔다.

또한, 코로나19 확산 방지를 위해 임시회 기간 동안 의원 및 참석 직원 모두 마스크 착용 등 방역 활동에 만전을 다하도록 당부했다.

제230회 임시회 주요 일정으로는 내달 2일 오전 10시 개회식과 함께 제1차 본회의를 열어 기본안건을 처리하고, 3일부터 7일까지 5일간 각 상임위원회별 활동, 8일 제2차 본회의를 통해 상임위원회별 보고된 안건을 최종 의결할 계획이다.

김수연 의회운영위원장은 “코로나19 사태에 어렵고 힘든 시기이지만, 함께 힘을 모아 극복할 수 있도록 의회 차원에서도 최선의 노력을 다하겠다”면서 “시의회가 생산적이고 효율적인 의정활동에 매진할 수 있도록 의회운영위원회를 보다 효과적으로 운영해 나가도록 하겠다”고 말했다.

