통합당, 새 당명 3~4개 복수안 압축…목요일 비대위 보고

상임전국위·전국위 '비대면' 의결

1만6941건 응모…키워드 ‘국민’이 최다

[아시아경제 임춘한 기자] 미래통합당이 새로운 당명 선정을 위한 막바지 작업에 돌입했다. 후보군은 오는 27일 통합당 비상대책위원회에 보고된 후 이달 말 최종 발표될 예정이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에 따라 상임전국위원회와 전국위원회 의결은 다음달 초 온라인 중계와 케이보팅(K-voting)시스템을 통해 비대면으로 진행된다.

김수민 통합당 홍보본부장은 25일 아시아경제와의 통화에서 "(공모를 통해 접수된 당명들을) 몇 가지 카테고리를 정해 (분류하고) 줄일 것"이라며 "3~4개의 복수안을 갖고 (이번주) 목요일쯤에 다시 (비대위에) 보고를 한다"고 말했다.

통합당은 새 당명을 선정한 후 그에 어울리는 당색과 로고를 결정할 계획이다. 지난 13일부터 21일까지 진행된 통합당 당명 개정 공모전에는 1만6941건이 응모됐다. 공모된 당명안들은 ▲당의 고유자산을 극대화하는 안 ▲시대정신에 부합하는 안 ▲공모전 상위 키워드 중 효과적인 안 등의 카테고리로 분류된다.

가장 많이 제안된 키워드는 우선 고려 대상이 된다. 새 당명 공모에서는 '국민'이라는 키워드가 3328건으로 1위를 차지했다. 그 다음은 자유, 한국, 미래 등이 뒤를 이었다. '함께', '늘푸른', '위하다', '다함께 희망으로' 등 기존 형식을 탈피한 응모작도 있었다. 통합당은 이같은 당명들도 배제하지 않고 최종 후보군 압축에 나설 것으로 전해졌다.

김은혜 통합당 대변인은 전날 국회 소통관에서 브리핑을 통해 "2012년 여당 시절에는 공모 건수가 1만여건에 불과했고, 2017년 자유한국당 때는 5800건 정도였는데 (이번에) 폭발적인 화답을 해주셨다. 총선 참패 후 통합당의 변화, 쇄신에 대한 국민의 체감도가 함께 올라가고 있어서 감사드린다"며 "새로운 당명은 의원총회 등의 의견수렴 절차와 확정 절차를 밟아 다음주에는 말씀드릴 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr