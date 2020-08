獨 의료진 "나발니 독극물 중독 공식확인…후유증 남을 수도"

러시아 야권중독자 신경작용제 공격설 신빙성 더 커져

메르켈 독일 총리, 러시아에 진상규명 요구

[아시아경제 나주석 기자] 독일 의료진들은 러시아 야권지도자 알렉산드르 나발니를 검사한 결과 몸 안에 독극물이 검출됐다고 발표했다. 체내 독극물이 검출되지 않았다는 러시아 의료진의 설명과 달라 논란이 불가피하다. 앙겔라 메르켈 독일 총리 등은 이번 사건과 관련해 러시아 측의 진상조사를 요구했다.

24일(현지시간) 외신에 따르면 독일 베를린 샤리테 병원은 나발니에 대한 검사를 진행한 결과 콜린에스테라아제 억제제가 검출됐다고 발표했다. 나발니 측근이 주장했던 것처럼 니발니가 독극물에 중독됐다는 점을 공식 확인한 것이다.

콜린에스트라아제 억제제는 신경작용제와 살충제 등에 이용되는 물질이다. 이 물질이 체내에 들어오면 호흡 근육의 마비를 유발하거나 심장박동을 멈출 수 있다.

샤리테 병원 측은 나발니를 대상으로 해독제 치료를 진행중이라고 설명했다. 전문가들은 샤리테 병원의 발표 등을 토대로 나발니가 노비촉이나 VX와 같은 신경작용제에 노출됐을 것으로 보고 있다.

메르켈 총리와 헤이코 마스 독일 외무부 장관은 이례적으로 합동 기자회견을 열어 러시아 정부가 이번 사건과 관련해 충실하고 투명성 있는 조사 결과를 내놓을 것을 요구했다. 메르켈 총리는 "이번 사건 관련 책임자들은 조사가 진행돼야 하고, 책임 추궁도 이어져야 한다"고 지적했다.

나발니는 오랫동안 러시아 야권을 이끌며 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 맞서 러시아의 부패문제와 인권문제 등을 지적해왔다. 그가 러시아 시베리아를 방문했다가 돌아오는 길에 차 한잔을 마신 뒤 비행기 안에서 쓰려진 것을 두고서 모종의 음모론이 제기되는 것도 이 때문이다.

다만 러시아 의료진은 샤리테 병원의 주장에 대해 반박하고 있다. 이들은 러시아에서 진행된 검사결과 나발니는 콜린에스트라아제 억제제 등에 중독되지 않았었다고 주장했다.

샤리테 병원은 나발니는 집중치료실에서 치료를 받고 있으며, 의식이 없는 상태라고 전했다. 의료진은 나발니의 신경 체계가 손상되는 등 후유증이 지속될 가능성을 배제할 수 없다고 설명했다. 샤리테 병원 측은 "나발 너는 체내에 독성 물질이 사라질 때까지 집중치료실에서 치료를 받을 예정이며, 체네 독성 물질이 사라질 때까지 코마 상태로 유도할 계획"이라고 설명했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr