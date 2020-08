LG전자, IFA 2020서 소개하는 '워시타워' 내달 본격 해외 출시

[아시아경제 이기민 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 91,800 전일대비 1,200 등락률 +1.32% 거래량 493,369 전일가 90,600 2020.08.25 09:59 장중(20분지연) 관련기사 LG전자 인도네시아 현지서 코로나19 집단 감염LG전자, 김치냉장고 신제품 40종 출시…최대 836ℓ외국인, 3주 연속 '팔자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고 close 가 일체형 세탁건조기인 'LG 트롬 워시타워'를 다음 달 독일에서 열리는 IFA 2020에서 선보인 후 해외에 본격 출시한다고 25일 밝혔다.

LG전자는 다음달 2일부터 3D 가상 전시장으로 꾸려지는 IFA 2020에서 워시타워를 소개할 예정이다. 누구나 PC나 모바일로 LG전자 글로벌 홈페이지에 접속해 체험할 수 있다.

LG전자는 IFA2020 이후인 다음달 말부터 미국을 시작으로 내년 상반기까지 중국, 프랑스, 캐나다 등 10개 국가에 선보일 계획이라고 설명했다. 국내에서 올해 4월 첫 선을 보인 워시타워는 출시 한 달 만에 누적 판매 1만대를 돌파하는 등 인기를 이어가고 있다.

워시타워는 세탁기와 건조기를 일체형으로 구현한 원바디 세탁건조기다. 건조기, 스타일러, 식기세척기 등 다양한 LG 스팀가전에 적용된 트루스팀(TrueSteam)을 탑재했다. 물을 100℃로 끓여 만드는 트루스팀은 탈취와 살균은 물론 옷감의 주름 완화에도 효과적이다. 트루스팀을 포함해 LG전자가 최근까지 국내외에 등록한 스팀 특허는 1000건이 넘는다.

워시타워에 탑재된 건조기의 스팀 살균코스는 유해세균뿐 아니라 바이러스까지 제거한다. 전남대학교 산학협력단 시험에 따르면 이 코스는 인플루엔자(H1N1), 인플루엔자A(H3N2), 엔테로(PEA), 아데노(ICHV), 헤르페스(IBRV) 바이러스를 99.99% 없앴다. 또 건조기의 스팀 특화코스는 젖은 빨래를 건조할 때 외에도 옷과 침구를 쾌적하게 관리할 수 있다. 이 코스들은 한국의류시험연구원(KATRI)의 시험을 통해 땀냄새 등 옷감에 밴 냄새를 99% 제거하는 탈취성능을 검증받았다.

이 제품의 인공지능 DD(Direct Drive)세탁기는 의류 무게를 감지한 후 빅데이터를 활용해 의류 재질을 확인할 수 있는 경우 LG전자만의 세탁방법인 6모션 가운데 최적의 모션을 스스로 선택한다. 예를 들어 섬세한 의류 재질인 경우 흔들기와 주무르기 모션으로 세탁해 옷감을 보호한다.

또한 세탁기가 사용한 세탁코스를 건조기로 전달하면 건조기는 가장 적합한 건조 코스를 알아서 설정한다. 또 이 제품의 ‘셔츠 한 벌 코스’는 글로벌 시험인증기관인 인터텍(Intertek)이 시험한 결과 35분 만에 세탁과 건조를 완료했다.

류재철 LG전자 H&A사업본부 리빙어플라이언스사업부장 부사장은 “해외 고객들은 독보적인 원바디 디자인과 차별화된 기능들을 갖춘 원바디 세탁건조기 LG 워시타워를 통해 새로운 세탁·건조문화를 경험하고 차원이 다른 가치를 누릴 것”이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr