롯데온, 추석 선물 사전예약 시작

[아시아경제 이승진 기자] 롯데온이 26일부터 다음 달 13일까지 추석 선물 사전 예약 판매를 진행한다.

롯데온은 이번 추석 테마를 ‘집에서 건강하게! 선물은 간편하게!’로 정하고, 건강과 간편 서비스라는 주제에 맞춰 추석 상품을 운영한다.

먼저, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 건강에 대한 관심이 높아진 점을 고려해 건강 상품을 제안한다. 고려은단과 롯데온의 협업 상품인 ‘비타민C 180정 롯데온프렌즈 에디션 2개’를 3만 800원에 선보인다.

또 안국건강과 단독으로 구성한 ‘눈에 좋은 루테인플러스 180캡슐(6개월분)+30캡슐(1개월분)’을 3만 9900원에, 실속 한우세트인 ‘명절명가 횡성한우 효도 정육세트 1호(불고기/국거리/산적 각 600g, 총 1.8㎏)’도 10만3000원에 준비했다.

더불어 이번 추석에는 온라인 주문이 늘어날 것으로 예상하고, ‘다중배송’ 서비스를 제공한다. 다중배송 서비스는 구매한 상품 수량만큼 여러 명에게 선물 발송이 가능한 서비스로 결제 전 주문 단계에서 최대 100개까지 받는 사람의 주소 입력이 가능하다.

또한 온라인에서 대량 구매하는 고객들의 편의성을 높이기 위해 ‘대량 주문 전용 서비스’도 선보인다. 100만 원 이상 구매를 원하는 고객은 홈페이지에서 주문서 양식을 다운 받아 이메일로 보내면 해당 MD에게 전달된다. 해당 MD는 가격을 책정해 고객에게 회신하고, 고객은 생성된 개인 결제창에서 결제를 하면 대량 구매 절차가 끝난다.

한편, 롯데온은 26일부터 다음 달 13일까지 진행하는 사전 예약 기간에 ‘명절 사연 응모 이벤트’도 진행한다. 명절의 따뜻한 정을 나누고 싶은 대상, 받고 싶거나 갖고 싶은 선물 등을 롯데온 게시판에 남기면 가장 많은 좋아요를 받은 사람 10명과 추첨을 통해 뽑은 5명 등 총 15명에게 롯데상품권 20만원과 10만원 상당의 한우세트를 증정한다.

