[골프토픽] 'PO 1차전 챔프' 존슨 "세계랭킹 1위 등극"

'PO 1차전 챔프' 더스틴 존슨(미국ㆍ사진)이 24일 오후(한국시간) 공식 발표된 주간 골프 세계랭킹에서 9.16점을 받아 단숨에 1위로 올라섰다. 이날 오전 미국 매사추세츠주 노턴 보스턴TPC(파71)에서 끝난 미국프로골프(PGA)투어 더노던트러스트(총상금 950만 달러) 우승으로 포인트를 쌓았다. 지난해 5월 브룩스 켑카(미국)에게 내줬던 1위를 1년 3개월 만에 되찾은 상황이다.

존슨은 PO 랭킹 1위(2571점)까지 접수해 신바람을 냈다. PO는 2차전 BMW챔피언십(70명)에 이어 최종 3차전 투어챔피언십(30명)을 펼치고, 최종 우승자가 '1500만 달러(178억8000만원) 잭팟'을 터뜨리는 '서바이벌' 방식이다. 1번 시드는 더욱이 3차전에서 10언더파 '스트로크보너스'를 안고 출발한다. "이번에 정말 좋은 경기를 펼쳤다"며 "PO 1위로 3차전에 나가고 싶다"는 포부를 곁들였다.

욘 람(스페인)이 2위, 저스틴 토머스(미국) 3위, 로리 매킬로이(북아일랜드) 4위, 콜린 모리카와(미국) 5위 순이다. '헐크' 브라이슨 디섐보가 8위에 자리잡은 반면 '돌아온 골프황제' 타이거 우즈(이상 미국)는 17위로 한 계단 밀렸다. 한국은 임성재(22)가 25위로 가장 랭킹이 높다. 안병훈(29) 57위, 강성훈(33) 64위, 김시우(25ㆍ이상 CJ대한통운) 85위 등 총 4명이 '톱 100'에 진입했다.

