틱톡, 트럼프 퇴출 행정명령 취소 소송 제기

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 중국의 동영상 공유 앱 앱 틱톡이 미 정부의 퇴출 방침에 맞서 법적 대응에 나섰다.

24일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 틱톡은 캘리포니아 중앙법원에 도널드 트럼프 미 대통령의 행정명령을 취소해달라고 청구했다

트럼프 대통령은 지난 6일 안보 위협을 이유로 틱톡의 모회사인 바이트댄스와의 거래를 금지하는 행정명령을 발표했다.

틱톡은 트럼프 대통령의 행정명령이 미국 수정 헌법 제5조를 위반했다고 법원에 이의를 제기했다. 미국 수정 헌법 제5조는 적법절차에 의하지 아니하고는 생명이나 자유, 또는 재산이 박탈당해선 안 된다는 내용을 담고 있다.

틱톡은 트럼프 대통령이 자신들을 국가 안보에 위협이 된다고 규정한 데 대해서도 이의를 제기했다. 틱톡은 소장에서 "미국 사용자들의 개인정보를 보호하기 위해 특별한 노력을 기울이고 있다"고 반박했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr