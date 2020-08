[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 황신혜가 마스크 착용을 독려하는 한편, 딸 이진이가 만들어 준 마스크 줄을 자랑했다.

황신혜는 24일 인스타그램에 "실내에서도 꼭 마스크 착용하기예요! #마스크 잃어버릴 일 없겠네 #마스크 걸이 #울 찐이가 #만들어준 #마스크줄 #너무 이뻐"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진 속 황신혜는 색색의 비즈로 꾸민 마스크 줄을 착용하며 마스크 또한 패션으로 소화해냈다.

한편, 황신혜는 유튜브 채널을 운영하며 팬들과 소통하고 있다.

