경북도 하대성 경제부지사, 비대면 취임식 후 통합신공항 현장 첫 일정

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도 하대성 경제부지사는 24일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 탓에 청내방송을 통한 비대면 취임식을 가진 뒤 지역의 핵심사업인 통합신공항 이전지를 현장방문하는 것으로 첫 공식일정을 시작했다.

하 부지사는 취임인사에서 "20여년전 경북도에 수습사무관으로 근무한 이후 새로운 청사에서 함께 일하게 되어 감회가 새롭다"면서 "중앙부처와 지자체 간 협의과정에 가교역할하는 마당쇠가 되어 경북의 뜻이 관철되도록 견마지로를 다할 것"이라고 다짐했다.

이날 통합신공항 현장방문에 앞서 의성군청을 찾은 하 부지사는 김주수 의성군수와 만나 지역현안 사항을 청취하고 원활한 통합신공항 추진을 위해 의견을 교환했다.

현재, 통합신공항 이전사업은 군위군수의 막판 타협 이후 의성군내 반발 여론을 감안한 의성군수의 선정위원회 불참 선언 등으로 또다른 진통을 겪고 있다. 이전부지 확정을 위한 선정위원회를 2주 연기한 국방부는 28일 개최되는 선정위원회를 통해 이전지를 최종 결정할 예정이다.

한편, 경북 김천 출생인 하대성 경제부지사는 부산 동성고, 연세대 행정학과를 졸업한 뒤 1993년 행정고시 36회로 공직을 시작했다. 이후 국토부 택지개발과장, 신도시택지개발과장, 익산지방국토관리청장, 국토정책관, 혁신도시발전추진단 부단장 등 국토부내 주요 부서를 두루 거쳤다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr