웹젠 모바일 신작 'R2M' 정식 서비스 돌입

25일 자정 양대 앱마켓에서 출시

[아시아경제 이진규 기자] 웹젠의 모바일 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) 'R2M'이 국내 서비스를 시작한다.

웹젠은 25일 자정 구글플레이와 애플 앱스토어 등 양대 앱 마켓에서 R2M을 선보인다고 24일 밝혔다. 이날 오후 10시부터는 R2M의 사전 다운로드를 지원한다. 또 캐릭터 사전 신청을 진행한 20개 서버에 서버 4개를 추가하기로 했다.

R2M은 원작 PC 게임 'R2'의 주요 콘텐츠인 '대규모 공성전'과 다양한 전장에서 펼쳐지는 '이용자간대결(PvP)'을 비롯해 다양한 외형으로 모습을 바꾸고 추가 능력치를 얻는 '변신 시스템' 등을 모바일로 구현했다.

웹젠은 캐릭터 외형을 다양하게 꾸미고 추가 능력치를 획득할 수 있는 120여종 이상의 변신 콘텐츠와 몬스터 사냥을 통한 아이템 획득과 캐릭터 성장이라는 MMORPG의 재미에 집중했다. R2M은 추후 업데이트를 통해 최대 4개의 대규모 공성전과 12개의 스팟전이 추가될 예정이다.

