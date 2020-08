웰크론헬스케어, 한약성분 라이너 ‘늘 산뜻한 나의 예지미인’ 출시

[아시아경제 김희윤 기자] 웰크론헬스케어의 여성용품 브랜드 ‘예지미인’은 프리미엄 한약성분 함유 라이너 ‘늘 산뜻한 나의 예지미인’을 출시했다고 24일 밝혔다.

늘 산뜻한 나의 예지미인은 지난 5월 출시된 한약성분 함유 생리대 ‘건강한 나의 예지미인’의 라이너 버전이다. 여성 건강을 위한 국내산 한약 성분 5가지(▲부인병 예방 및 생리통 완화 효과 ‘강화사자발쑥’ ▲혈액순환 도움 주는 ‘익모초’ ▲이뇨 해독 효과 ‘어성초(삼백초과)’ ▲신진대사 촉진하는 ‘당귀’ ▲ 해독 효과 ‘박하’)가 함유됐다.

아울러 ‘2중 순간 흡수층’을 사용해 잦은 분비물도 빠르게 흡수하고, 뛰어난 통기성을 제공하는 ‘에어홀 통기필름’을 적용해 착용 시 산뜻한 기분을 선사한다.

웰크론헬스케어 관계자는 “생리대에 이은 한방성분 함유 라이너 출시로 한방 제품 라인업 강화에 박차를 가하고 있다”며 “앞으로도 한방 제품 대중화에 앞장 서 여성 건강을 지키는 브랜드로 시장을 선도하겠다”고 말했다.

