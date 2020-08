코스피, 외국인 순매수에 상승…2300선

[아시아경제 이민지 기자]코스피가 외국인의 순매수세에 힘입어 상승세다.

24일 오전 9시 19분 코스피는 전 장보다 4.17포인트(0.18%) 오른 2308.76을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 장보다 0.21%(4.79포인트) 오른 2309.38로 장을 시작했다. 코스피 시장에서 외국인은 587억원어치 주식을 사들이고 있고 개인과 기관은 각각 665억원, 381억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목은 대부분 오름세를 보이고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 56,200 전일대비 300 등락률 +0.54% 거래량 3,716,904 전일가 55,900 2020.08.24 09:30 장중(20분지연) 관련기사 "함께 버티고, 같이 크자"…전자업계, 협력사 상생 위해 '구슬땀’세계최초! 간이인공호흡기 우리가 만듭니다!.외국인, 3주 연속 '팔자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고 close (0.54%), SK하이닉스(2.42%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 807,000 전일대비 8,000 등락률 +1.00% 거래량 30,704 전일가 799,000 2020.08.24 09:30 장중(20분지연) 관련기사 세계최초! 간이인공호흡기 우리가 만듭니다!.코로나19에 韓 증시 긴장감 최고조…"기존 주도주로 승부"외국인, 3주 연속 '팔자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고 close (1.63%), 네이버(0.64%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 702,000 전일대비 3,000 등락률 +0.43% 거래량 156,869 전일가 699,000 2020.08.24 09:30 장중(20분지연) 관련기사 코로나19에 韓 증시 긴장감 최고조…"기존 주도주로 승부"외국인, 3주 연속 '팔자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고[증시 키워드] 코로나19, 갤럭시부품주..이슈 및 관련주는? close (0.43%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 304,000 전일대비 3,000 등락률 +1.00% 거래량 174,332 전일가 301,000 2020.08.24 09:30 장중(20분지연) 관련기사 세계최초! 간이인공호흡기 우리가 만듭니다!.반등한 코스피…外人 매수세에 2300대 회복 마감박살내자! 바이러스 99.95%사멸! 제대로 끝났다!! close (0.66%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 157,500 전일대비 1,500 등락률 +0.96% 거래량 604,945 전일가 156,000 2020.08.24 09:30 장중(20분지연) 관련기사 코로나19에 韓 증시 긴장감 최고조…"기존 주도주로 승부"외국인, 3주 연속 '팔자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고현대차, 美 IIHS 충돌 안전 테스트에서 업계 '1위' close (0.64%)는 상승세를 유지 중이다.

서상영 키움증권 연구원은 “미국 대선 레이스 시작, 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 추이, 주요국 경제지표 결과에 다른 불확실이 커지면서 변동성이 커질 것”이라고 설명했다.

코스닥지수는 전 장보다 0.23%(1.85포인트) 오른 797.86을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 장보다 0.28%(2.19포인트) 798.20을 가리키고 있다. 코스닥시장에선 외국인이 450억원어치 주식을 샀고 개인과 기관은 각각 310억원, 50억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목 중에선 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 304,000 전일대비 3,000 등락률 +1.00% 거래량 174,332 전일가 301,000 2020.08.24 09:30 장중(20분지연) 관련기사 세계최초! 간이인공호흡기 우리가 만듭니다!.반등한 코스피…外人 매수세에 2300대 회복 마감박살내자! 바이러스 99.95%사멸! 제대로 끝났다!! close 헬스케어(0.50%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 238,900 전일대비 10,600 등락률 +4.64% 거래량 876,183 전일가 228,300 2020.08.24 09:30 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”외국인, 3주 연속 '팔자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고반등한 코스피…外人 매수세에 2300대 회복 마감 close (4.64%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 174,200 전일대비 7,100 등락률 +4.25% 거래량 126,465 전일가 167,100 2020.08.24 09:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고코로나 재확산에 기관 순매도세까지…코스피 2270선으로 밀려외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져 close (2.99%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 88,700 전일대비 900 등락률 +1.03% 거래량 140,504 전일가 87,800 2020.08.24 09:30 장중(20분지연) 관련기사 코로나 재확산에 기관 순매도세까지…코스피 2270선으로 밀려외국인·기관 순매도세에 코스피 2280선도 깨져코로나 재확산, 790선 깨진 코스닥…장중 4%대 급락 close (0.34%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 304,000 전일대비 3,000 등락률 +1.00% 거래량 174,332 전일가 301,000 2020.08.24 09:30 장중(20분지연) 관련기사 세계최초! 간이인공호흡기 우리가 만듭니다!.반등한 코스피…外人 매수세에 2300대 회복 마감박살내자! 바이러스 99.95%사멸! 제대로 끝났다!! close 제약(0.55%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 138,100 전일대비 6,100 등락률 +4.62% 거래량 790,478 전일가 132,000 2020.08.24 09:30 장중(20분지연) 관련기사 [증시 키워드] 코로나19, 갤럭시부품주..이슈 및 관련주는? 반등한 코스피…外人 매수세에 2300대 회복 마감박살내자! 바이러스 99.95%사멸! 제대로 끝났다!! close (4.47%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 70,200 전일대비 2,400 등락률 +3.54% 거래량 278,260 전일가 67,800 2020.08.24 09:30 장중(20분지연) 관련기사 장 초반 상승세…코스피 2300 회복코로나 재확산, 790선 깨진 코스닥…장중 4%대 급락코스피, 개인·외국인 매수세에 낙폭 축소…"삼성바이오로직스 시총 2위" close (1.92%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 238,300 전일대비 4,800 등락률 +2.06% 거래량 9,616 전일가 233,500 2020.08.24 09:30 장중(20분지연) 관련기사 반등한 코스피…外人 매수세에 2300대 회복 마감장 초반 상승세…코스피 2300 회복코스피, 개인·외국인 매수세에 낙폭 축소…"삼성바이오로직스 시총 2위" close (1.58%)는 오름세를 보이고 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr