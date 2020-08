김종인, 최대집 면담 “의사파업 빨리 멈춰야…갈등 조율하겠다”

[아시아경제 전진영 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 23일 최대집 대한의사협회(의협) 회장과 면담했다.

김 위원장은 이날 오후 국회에서 최 회장과 비공개 면담을 갖고 파업을 중단할 것을 촉구했다. 이번 만남은 의협 측의 제안으로 이뤄진 것으로 알려졌다.

이날 자리에 참석한 이종배 통합당 정책위의장은 이날 면담이 끝난 뒤 기자들과 만나 “지금 이뤄지는 의사 파업이 빨리 멈춰야 하고 2차 파업도 해서는 안 된다는 입장을 말씀드렸다”고 말했다.

이 정책위의장은 “의협 입장을 충분히 잘 들었다. 정부와 의협 간 충분한 대화가 이뤄지지 않아 이런 갈등이 있다고 생각한다”며 “정부와 의협 간 갈등을 좁힐 수 있는 역할을 하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “의협에서 요구하는 건 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 엄중한 상황이니 종식된 후 협의체를 구성해서 재논의 하자는 입장이고 정부는 의대 정원 증원을 유보하고 계속 대화하자는 입장”이라며 “갈등 상황에 큰 격차가 있는 것 같지는 않아서 대화로 해결 되지 않을까 생각한다”고 설명했다. 이 정책위의장은 “정부가 적극 나서서 대화할 것 촉구한다”고 덧붙였다.

의협은 이날 코로나19 재확산이 심각하다는 판단에 따라 정세균 국무총리와 더불어민주당, 통합당에 현안 관련 긴급 대화를 제안하는 공문을 발송했다. 의협은 의대 정원 확대, 공공의대 신설, 한약 첩약 급여화, 비대면 진료 등 정부가 4대 의료 정책을 철회하지 않으면 오는 26일부터 총파업을 강행하겠다는 방침이다.

