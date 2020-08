부지선정에서 준공까지…수소충전소 구축 전과정 돕는다

환경부, 수소충전소 전담 '현장지원팀' 본격 가동

현장 갈등 조정 및 행정사항 등 단계별 종합 지원

[아시아경제 김보경 기자] 환경부는 그린뉴딜 대표과제인 친환경 모빌리티 사업 추진을 위해 '미래차충전소 현장지원팀'을 24일부터 본격 가동한다.

정부는 지난 7월 발표한 그린뉴딜 종합계획에서 2025년까지 수소차 20만대를 포함해 미래차 133만대를 보급하겠다고 밝힌 바 있다. 소비자의 이용 편의성을 위해 충전소 등 인프라 확충 사업도 함께 펼친다.

이를 위해 환경부는 전기·수소 충전소 구축을 단계별로 지원하는 현장지원팀을 구성했다. 현장지원팀은 2025년까지 수소충전소 450곳을 확보하기 위해 추진과정에서 어려움을 겪는 현장에 전담인원을 배치하고 인허가 및 주민설명회 추진을 지원하는 등 수소충전소 구축에 역량을 집중할 계획이다.

현장지원팀은 수소충전소 구축 시 필요한 서류준비 등 행정지원을 비롯해 갈등조정, 공사일정 관리 등 부지선정부터 준공까지 전과정을 돕는 업무를 수행한다.

부지선정 단계에 있는 현장에는 갈등관리 전문가와 함께 공공부지 중심의 후보지 물색, 주민 의견수렴, 설명회 개최 등을 지원해 지역주민의 우려사항을 최소화한다.

설계 또는 인허가 단계에 있는 현장에는 지자체 및 관계기관과의 협의, 관련 서류 준비 등을 지원해 일정이 지연되지 않도록 관리한다. 현장지원을 통해 수소충전소 구축이 원활하게 추진되면 문제해결 사례를 모은 모범사례집도 제작할 계획이다.

그린뉴딜 추진단장인 황석태 환경부 생활환경정책실장은 "그린뉴딜을 통한 탄소중립 사회 이행과 미래차 대중화 시대 개막을 위해서는 수소충전소의 차질없는 구축이 선행돼야 한다"며 "현장지원팀이 현장의 어려움을 해결해 수소충전소 구축목표 달성에 기여하도록 하겠다"고 말했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr