교육대학원 석사 학위 과정

[아시아경제 이현주 기자] 교육부가 다음달부터 5년간 인공지능 융합교육 전문교사 5000명을 양성한다고 23일 밝혔다.

이를 위해 교육부는 올 하반기부터 교육대학원 석사 학위 과정을 통해 현직 교사 1000명을 선발해 인공지능 융합교육 전문 교사로 재교육한다.

전공 수업은 계절제나 야간제로 운영되며 교육대상자는 4~6학기 내 논문 또는 비논문 과정을 통해 석사 학위를 취득할 수 있다. 과목은 인공지능의 이해, 인공지능의 교육적 활용, 인공지능과 교과 융합 등이다.

아울러 연국지원센터를 통해 교육부는 38개 교육대학원의 우수 모델을 발굴해 시도교육청, 교육대학원 간 연합체를 구성해 지속적 협의를 해 나갈 예정이다.

