정부서울청사 별관 일시폐쇄 … 외교부 직원·미화직 2명 '코로나19' 확진

청사 6·11·15층에 긴급방역 실시

[아시아경제 조인경 기자] 외교부 청사로 사용중인 서울 광화문 정부서울청사 별관에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 잇따라 발생해 일부 층이 폐쇄됐다.

23일 행정안전부 정부청사관리본부에 따르면, 종로구 정부서울청사 별관에서 근무하는 외교부 소속 직원 A씨와 정부청사관리본부 소속 미화 공무직원 B씨가 전날 코로나19 확진 판정을 받았다.

외교부가 입주한 정부서울청사 별관에서 확진자가 나온 것은 이번이 처음이다. 특히, 정부서울청사는 국가안전에 미치는 중요도가 최고 수준인 '가'급 중요시설이다. 정부서울청사 본관의 경우 지난 7월 개인정보보호위원회 직원 1명이 확진 판정을 받은 적이 있으나 별관에선 확진자가 나온 적 없다.

이들은 모두 배우자로부터 감염된 것으로 추정되고 있다. A씨는 별관 11층에 있는 외교부 운영지원담당관실에 근무하는 직원으로, 경기도 화성시에 거주하고 있다. 부인이 전날 먼저 확진 판정을 받은 뒤 같은 날 밤 '양성'으로 판정됐다.

외교부 운영지원담당관실 소속 직원은 모두 70명에 이르며, A씨와 같은 공간에서 업무를 보는 직원은 10여명 가량으로 전해졌다.

B씨는 서울 강북구 거주자로, 남편이 지난 21일 코로나19 양성으로 판정되면서 곧바로 검체 검사를 받아 전날 저녁에 확진됐다. B씨는 별관 15층에 주로 근무하며 6층에서도 작업을 한 것으로 파악됐다.

별관에서 확진자가 잇따라 발생하자 정부청사관리본부 서울청사관리소는 A·B씨와 접촉한 근무자들을 자가격리하도록 조치하고, 주 근무공간인 11층·15층·6층을 일시 폐쇄한 뒤 긴급 방역을 실시했다.

현재 질병관리본부 역학조사팀에서 추가적으로 현장조치 및 역학조사를 실시할 예정이며, 청사 내 CCTV 등을 통해 해당직원의 동선을 확인하는 한편 해당 기관 및 입주기관과 협조해 접촉자 등을 파악하고 있다.

행안부는 또 23일 정부서울청사 본관과 별관 건물 전체 소독을 진행하고, 보건당국의 역학조사 결과와 자체 동선 파악 결과에 따라 밀접접촉자 검사 및 자가격리 등의 추가 조치를 할 계획이다.

서울청사관리소 관계자는 "청사 내 입주기관과도 관련정보를 공유하고 개인위생 수칙 준수와 청사 내 이동을 자제하도록 안내해 다른 직원에게 감염병이 전파되지 않도록 방역을 철저히 하는 등 감염병의 사전 차단을 위해 최선을 다할 예정"이라며 "남은 휴일 동안 청사 전체 소독을 거쳐 월요일부터 정상 운영이 가능하도록 할 방침"이라고 말했다.

