안민석 "전당대회 '오다 때리기' 자제, 은닉재산몰수법 약속하는 후보 택해야"

[아시아경제 원다라 기자] 안민석 더불어민주당 의원이 8.29 민주당 전당대회에서 지역위원장들이 당원 권리를 침해하는 행위가 있어선 안된다고 강조했다. 대신 안 의원은 불법은닉재산몰수특별법 제정을 약속하는 후보를 택해야 한다고 강조했다.

안 의원은 22일 오전 페이스북 글을 통해 "일부 지역 위원장들께서 소중한 당원 권리를 침해하는특정후보 지지 '오다 때리기'를 자제하시길 민주당원의 이름으로 호소드린다"고 촉구했다.

안 의원은 "문재인 대통령의 지시사항인 '불법은닉재산몰수특별법' 제정을 약속하는 후보에게 소중한 한 표를 찍어주셔서 성숙한 당원의식을 실천하시길 바란다"고 말했다.

그는 "어느 후보도 부정은닉재산특별법 제정을 공약하지 않았다"면서 "지난 20대 국회에서 여야의원 170명 동의로 발의한 최순실은닉재산몰수특별법은 야당의 반대와 더불어민주당 일부의원들의 반대로 법사위에서 상정조차 되지 못하고 안타깝게 폐기됐다"고 지적했다.

또 "박정희 정권 이후 권력자들과 재벌들이 해외로 빼돌린 엄청난 불법은닉재산을 추적하여 환수해서 국민들께 돌려주어야 하지 않겠나, 코로나19 지원금으로 활용하면 더욱 좋을 것"이라고 강조했다.

그러면서 "민주당 전당대회에 나선 후보들께 간곡히 요청드린다. 지금이라도 불법은닉재산몰수특별법 제정을 약속하시길 바란다"고 촉구했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr