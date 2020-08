의협 반발 "'당분간' 단서 달린 정치적 수사일 뿐…총파업 예정대로"

"유보는 '수도권 안정시'까지, 교육부 정원 통보 연기는 '당분간' 단서 달려"

"코로나19 엄중·청년의사 분노에도 무의미한 수사 반복…책임있는 자세 아냐" 비판

[아시아경제 김유리 기자] 대한의사협회(의협)는 정부가 의과대학 정원 확대와 공공의대 신설 정책을 수도권 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세가 진정될 때까지 유보하겠다고 밝힌 데 대해 '당분간'이란 단서가 달린 정치적 수사일 뿐이라고 비판했다. 정부의 입장 변화가 없는 한 의사들도 예정대로 집단행동을 진행한다는 입장이다.

박능후 보건복지부 장관은 이날 "의사단체가 문제를 제기하고 있는 의과대학 정원 확대, 공공의대 신설에 대해 수도권 코로나19 상황이 안정된 이후 의료계와 논의를 하며 추진해 나가겠다"면서 이번 달까지 교육부에 통보해야 하는 의대 정원 규모도 상황이 안정될 때까지 보류할 것이라고 말했다.

이에 대해 의협은 '신뢰할 수 없는 정치적 수사의 반복'이라고 비판했다. 김대하 의협 대변인은 "'유보'한다고 하지만 '수도권 안정시'까지, 교육부에 정원 통보를 미루겠다고 하지만 '당분간'으로 단서를 달아 사실상 조속한 시일 내에 진행해 나갈 것임을 분명히 하고 있다"고 강조했다. 그는 "코로나19의 위기가 엄중하고 청년 의사들의 분노가 높은데도 이렇게 무의미한 수사를 반복하는 것은 행정부에 걸맞은 책임 있는 자세가 아니다"라고 말했다.

의협은 앞서 정부가 의대 정원 확대, 공공의대 설립, 한방첩약 급여화 시범사업, 비대면 진료 육성 등 정책을 철회해야만 파업을 유보하겠다는 입장을 밝힌 바 있다. 우선 정책을 철회한 후 적정 의사 수가 부족 또는 과잉이라는 결론이 나오면 그에 맞는 정책을 고안하자는 주장이다.

의료계는 정부의 보건의료 정책에 반발하며 단체 행동에 나선 상태다. 전공의들로 구성된 대한전공의협의회(대전협)는 지난 21일 인턴과 4년차 레지던트를 시작으로 22일 3년차 레지던트, 23일 1년차와 2년차 레지던트 등이 순차적으로 휴진하는 등 무기한 파업에 들어간다.

개원의들이 중심이 된 의협은 오는 26일부터 28일까지 사흘간 제2차 전국의사총파업을 예고한 상태다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr