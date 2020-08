서신애, 아역 이미지 벗고 물오른 미모…'예쁨주의'

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 서신애가 아역배우 이미지를 벗고 성숙미를 드러냈다.

21일 오후 서신애는 자신의 인스타그램에 몇 장의 사진을 올렸다.

사진 속 서신애는 우월한 미모를 뽐내고 있다. 한층 성숙해진 분위기에 네티즌들은 감탄하고 있다.

한편 서신애는 현재 유튜브 채널을 통해 대중과 소통하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr