고창군, 2030 경관계획 주민공청회 개최

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군은 지난 20일 고창읍사무소 2층 회의실에서 농수축산경제국장, 주민, 관계 전문가, 공무원 등이 참석한 가운데 ‘고창군 경관계획(안)’ 주민공청회를 개최했다고 21일 밝혔다.

이날 공청회에서는 군 경관이 지향하는 경관자원 조사 및 분석, 경관기본구상, 경관기본계획 등 경관계획의 구체화를 위한 밑그림이 제시됐으며, 용역 추진 경과보고와 경관계획(안)발표, 전문가 지정토론, 의견수렴 등이 진행됐다.

용역 보고에서는 군 경관계획(안)의 ▲기본방향 및 목표 ▲경관계획의 기본구상 ▲중점경관관리구역 지정안 ▲경관가이드라인 및 실행계획 등에 대한 용역사의 자세한 보고가 이뤄졌다.

이어 진행된 전문가 토론에서는 조선대학교 정기석 교수를 좌장으로, 전주대학교 정철모 교수, 전남대학교 권윤구 교수가 패널로 참여해 열띤 토론을 펼쳤고 참석한 주민과의 자유로운 질의응답 시간이 이어졌다.

군 관계자는 “고창군 자연경관 및 역사, 문화, 시가지, 농어촌 등 우수한 경관은 보존하고 훼손된 경관은 개선해 지역 정체성이 반영된 아름답고 쾌적한 도시경관이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 군은 군의회 의견 청취 후 경관위원회 의결을 거쳐 최종안 확정 공고하고 각종 개발사업 경관심의에 가이드라인을 적용할 계획이다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr