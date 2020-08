추미애 법무부장관, 진영 행정안전부장관, 한상혁 방송통신위원회 위원장이 21일 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 대국민 담화문을 발표를 위해 입장하고 있다. 정부는 이날 담화를 통해 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역활동을 고의적으로 방해하는 행위는 국가와 국민의 안전을 위협하는 중대범죄로 간주하여 무관용원칙에 따라 엄중대응 한다”고 밝혔다./김현민 기자 kimhyun81@

