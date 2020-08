[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대(총장 정홍섭) 사회봉사단(단장 장재진 학생처장)이 지난 8월 13일 부산 남구장애인복지관에서 장애인 100여명을 초대해 사랑의 삼계탕 나눔데이(온정 나눔) 행사를 가졌다.

이 대학 사회봉사단은 올해 6회째 장애인을 위한 삼계탕 나눔 행사를 열어오고 있다.

