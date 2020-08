[단독] 전 금융권 참여 금융사기 막기위한 첫 TF 회의 열린다

단독[아시아경제 박선미 기자] 전 금융권과 금융보안원이 보이스피싱 방지 협업을 위해 처음으로 한 자리에 모인다. 정부가 지난 6월 말 '보이스피싱 척결 종합방안'을 발표하며 보이스피싱 예방ㆍ차단ㆍ처벌 등 전 단계에 걸친 대응 강화를 주문한 이후 나온 첫 행보다.

21일 은행권에 따르면 오는 24일 오전 여의도 금투센터에서 금융보안원 주관 '금융권 이상거래탐지시스템(FDS) 고도화 태스크포스(TF) 첫 공식 회의'가 예정돼 있다.

금융보안원은 최근 신한은행, KB국민은행, 우리은행, 하나은행, NH농협은행 등 5대 은행 뿐 아니라 DGB대구은행, 경남은행 등 지방은행들과 카카오뱅크, 케이뱅크, 카카오페이, 네이버파이낸셜 등 인터넷전문은행, 간편결제사업자 등을 대상으로 FDS 고도화 TF 첫 회의 참석 요청 공문을 보냈다. 보이스피싱 등 금융사기를 막기 위해 TF 출범 후 전 금융권과 금융보안원이 머리를 맞대는 회의로 정부의 '보이스피싱 척결 종합방안' 발표에 따른 후속조치다.

이날 회의에서는 FDS고도화 TF 추진배경 공유 및 구성, 운영방안 등에 대한 논의가 이뤄질 예정이다. 보이스피싱 대응책 마련이 절실한 상황인 만큼 금융보안원은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 위기에도 참여자를 각 사별 1명으로 제한하는 방식으로 회의를 강행하기로 했다.

금융위원회는 금융사들이 보이스피싱 의심 금융거래를 적극 모니터링할 수 있도록 FDS 구축을 의무화ㆍ고도화 하기로 했다. 이에따라 금융보안원 주도로 지난달 중순 FDS 고도화 TF가 꾸려졌다. FDS를 활용하면 보이스피싱 의심 금융거래를 중지ㆍ지연할 수 있다. 빅데이터ㆍ인공지능(AI) 등 신기술 활용과 신용정보원ㆍ금융결제원ㆍ금융보안원 등 금융 유관기관들과의 정보 집중ㆍ공유 협력이 절실해진 상황이다.

금융보안원 관계자는 "전화 가로채기 등 신종 보이스피싱이 활개를 치고 있는 만큼 TF 출범 후 기존 금융권이 가지고 있는 FDS 시스템을 고도화할 수 있는 방안을 모색하는 작업이 시급하다"며 "12월까지 FDS 고도화 방안을 마련한다는 목표로 TF를 운영할 방침"이라고 설명했다.

