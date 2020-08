삼성바이오에피스, 아바스틴 바이오시밀러 유럽 판매허가

[아시아경제 조현의 기자] 삼성바이오에피스는 유럽연합 집행위원회(EC)로부터 항암제 에이빈시오(SB8)의 판매 허가를 받았다고 21일 밝혔다. 에이빈시오는 다국적제약사 로슈의 대장암, 폐암 치료제 아바스틴의 바이오시밀러다.

삼성바이오에피스는 지난 6월 유럽 의약품청(EMA)산하 약물사용 자문위원회(CHMP)로부터 긍정의견을 받은 후 2개월 만에 허가를 받았다. 이로써 국내 기업 중 처음으로 아바스틴의 바이오시밀러 판매 승인을 얻게 됐다.

아바스틴은 지난해 글로벌 시장 매출이 약 8조5000억원에 달하는 블록버스터 바이오의약품이다. 이 가운데 유럽에서의 매출은 약 2조2000억원으로 약 26%를 차지한다.

삼성바이오에피스는 이번 판매 허가로 2012년 창립 당시 공개한 자가면역질환·종양 질환 치료제 파이프라인 5종의 허가를 모두 획득하게 됐다. 항체 의약품 바이오시밀러를 독자 개발하는 기업으로는 가장 많은 제품을 유럽 시장에서 허가받은 것이다.

고한승 삼성바이오에피스 사장은 "글로벌 시장에서 다섯 번째 바이오시밀러를 확보함으로써 업계 선도 기업으로 도약할 수 있는 기반을 마련했다"며 "에이빈시오를 통해 암 환자들이 고품질 바이오의약품으로 치료받을 기회를 확대하겠다"고 했다.

