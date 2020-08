송영길, '엉덩이 툭툭 발언' 사과…"성인지 감수성 괴리 성찰"

[아시아경제 강나훔 기자] 뉴질랜드 현지 직원 성추행 의혹을 받는 외교관을 감싸는 발언으로 논란을 빚은 송영길 더불어민주당 의원이 20일 사과했다.

송 의원은 이날 자신의 페이스북에서 "불필요한 논란을 일으킨 것에 대해 사과드린다"며 "저 자신이 지금 시대의 성인지감수성에 괴리된 점은 없는지 성찰하겠다"고 말했다.

그는 "당초 의도는 다툼이 있는 사안이니 양쪽 이야기를 다 들어보아야 한다는 취지였지만 메시지가 부적절했다"며 "남성이든 여성이든 상대방의 동의 없는 신체 접촉은 안 된다"고 밝혔다.

송 의원은 해당 성추행 사건에 대해 "외교부에서 다시 한 번 철저한 사실관계 조사를 진행해 문제를 해결하도록 촉구하겠다"고 덧붙였다.

앞서 송 의원은 전날 MBC 라디오 인터뷰에서 해당 외교관의 성추행 건과 관련해 "(피해자가) 40대 초반에 180cm, 덩치가 저만한 남성 직원"이라며 "같은 남자끼리 배도 한 번씩 툭툭 치고 엉덩이도 한번 치고 그랬다는 것"고 말했다가 여론의 뭇매를 맞았다.

