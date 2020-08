진옥동 신한은행장, 제1회 프리미엄브랜드 CEO 대상 수상

한국표준협회 주관, 혁신적인 브랜드 경영으로 경제 및 사회 발전에 기여한 CEO에 선정

[아시아경제 박선미 기자] 진옥동 신한은행장이 한국표준협회가 주관하는 ‘제1회 대한민국 프리미엄 브랜드 최고경영자(CEO) 대상’을 수상했다.

20일 신한은행에 따르면 ‘대한민국 프리미엄 브랜드 CEO 대상’은 혁신적인 브랜드 경영체계를 도입하고 우수한 브랜드경영 성과로 경제 및 사회, 문화 발전에 기여한 CEO에게 수여하는 상이다.

신한은행측은 "고객중심을 최우선 브랜드 가치로 두고 다양한 경영 성과를 창출한 진 은행장의 경영능력이 높이 평가 받게 됐다"고 설명했다.

한편 신한은행은 같은 날 열린 한국표준협회 주관 ‘2020 프리미엄브랜드지수’ 시상식에서도 은행부문(7년연속) 및 PB부문(13년 연속) 1위 기업으로 선정됐다.

