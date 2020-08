[특징주] 우리들제약, 코로나19 진단키트 수출허가에 3거래일 연속 상한가

[아시아경제 이민지 기자] 우리들제약 우리들제약 004720 | 코스피 증권정보 현재가 26,350 전일대비 6,050 등락률 +29.80% 거래량 2,340,846 전일가 20,300 2020.08.20 09:07 장중(20분지연) 관련기사 우리들제약, 주가 2만 300원.. 전일대비 29.71%우리들제약, 주가 2만 300원.. 전일대비 29.71%中칸시노 백신 특허 땄다! 임상3상 시작! close 이 식품의약품안전처의 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 신속 진단키트 수출 허가 승인 소식에 3거래일 연속 급등세다.

20일 오전 9시 10분 우리들제약 우리들제약 004720 | 코스피 증권정보 현재가 26,350 전일대비 6,050 등락률 +29.80% 거래량 2,340,846 전일가 20,300 2020.08.20 09:07 장중(20분지연) 관련기사 우리들제약, 주가 2만 300원.. 전일대비 29.71%우리들제약, 주가 2만 300원.. 전일대비 29.71%中칸시노 백신 특허 땄다! 임상3상 시작! close 은 유가증권시장에서 전 장보다 27% 오른 2만5850원에 거래됐다. 이날 우리들제약 우리들제약 004720 | 코스피 증권정보 현재가 26,350 전일대비 6,050 등락률 +29.80% 거래량 2,340,846 전일가 20,300 2020.08.20 09:07 장중(20분지연) 관련기사 우리들제약, 주가 2만 300원.. 전일대비 29.71%우리들제약, 주가 2만 300원.. 전일대비 29.71%中칸시노 백신 특허 땄다! 임상3상 시작! close 은 장 중 29.8% 급등해 3거래일 연속 상한가를 찍었다.

우리들제약 우리들제약 004720 | 코스피 증권정보 현재가 26,350 전일대비 6,050 등락률 +29.80% 거래량 2,340,846 전일가 20,300 2020.08.20 09:07 장중(20분지연) 관련기사 우리들제약, 주가 2만 300원.. 전일대비 29.71%우리들제약, 주가 2만 300원.. 전일대비 29.71%中칸시노 백신 특허 땄다! 임상3상 시작! close 은 지난 18일 자회사인 글로벌체외진단 전문회사 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 49,750 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 49,750 2020.08.20 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [AI 특징주 분석] 코로나 관련주 급등, 유나이티드제약(+29.95%↑), 엑세스바이오(+26.76%↑)...엑세스바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 27.28%이제부터 본격적인 시작이다! 미국, 유럽 처럼 안된다는 보장 없다!! close 의 기술을 활용해 개발한 항체 신속진단키트의 수출 허가를 승인 받았다고 밝혔다. 이에 앞서 우리들제약 우리들제약 004720 | 코스피 증권정보 현재가 26,350 전일대비 6,050 등락률 +29.80% 거래량 2,340,846 전일가 20,300 2020.08.20 09:07 장중(20분지연) 관련기사 우리들제약, 주가 2만 300원.. 전일대비 29.71%우리들제약, 주가 2만 300원.. 전일대비 29.71%中칸시노 백신 특허 땄다! 임상3상 시작! close 은 2종의 분자진단키트의 수출허가를 획득하기도 했다.

우리들제약 우리들제약 004720 | 코스피 증권정보 현재가 26,350 전일대비 6,050 등락률 +29.80% 거래량 2,340,846 전일가 20,300 2020.08.20 09:07 장중(20분지연) 관련기사 우리들제약, 주가 2만 300원.. 전일대비 29.71%우리들제약, 주가 2만 300원.. 전일대비 29.71%中칸시노 백신 특허 땄다! 임상3상 시작! close 관계자는 “코로나19 진단은 크게 RT-PCR 분자 진단키트와 면역학적 방식의 RDT 항체 진단키트로 구분되는데 분자진단은 감염 초기 진단에 유용한 반면, 항체진단은 감염 후기에 정확도가 높아 두 가지 진단방식 병용 사용의 필요성이 커지고 있다”고 설명했다. 한편, 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 49,750 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 49,750 2020.08.20 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [AI 특징주 분석] 코로나 관련주 급등, 유나이티드제약(+29.95%↑), 엑세스바이오(+26.76%↑)...엑세스바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 27.28%이제부터 본격적인 시작이다! 미국, 유럽 처럼 안된다는 보장 없다!! close 는 현재 거래정지 상태다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr