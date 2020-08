유한양행 또 '홈런'…5000억원 규모 신약 기술수출

[아시아경제 조현의 기자] 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 65,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 62,200 2020.08.20 08:13 장시작전(20분지연) 관련기사 선진국에서 종식 시킨다! 우리나라도 선진국이자나요?렘데시비르 효능 확인! ‘인공 편도선’ 으로 확인하자! 세계최초!“나파모스타트” 개발 착수! ㅇㅇ제약 지금부터 달려 나간다! close 은 미국 제약사 프로세사 파머수티컬과 5000억원 규모의 기능성 위장관 질환치료 신약(YH12852)의 기술이전 계약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 계약에 따라 프로세사 파머수티컬은 세계 시장에서 YH12852의 개발, 제조, 상업화에 대한 독점적 권리를 가지게 됐다. 국내 개발 및 상업화 권리는 유한양행이 보유한다.

유한양행은 반환 의무가 없는 계약금 200만 달러(약 24억원)을 수령하고 임상이 진행되면 단계별 기술료(마일스톤)도 받을 수 있다. 여기에 제품이 판매되면 매출에 따라 경상기술료(로열티)도 일정 비율로 받는다. YH12852이 임상, 허가, 상업화까지 성공했을 때 받을 수 있는 금액은 최대 4억1050만 달러(약 5000억원)다.

YH12852는 유한양행이 자체 개발한 합성신약으로 5-HT4 수용체에 우수한 선택성을 보이는 작용제다. 기존 허가 약물인 시사프라이드는 다양한 위장관 운동질환에서 치료효과를 나타냈지만 5-HT4 수용체에 대한 낮은 선택성 때문에 심각한 심혈관 부작용이 보고돼 약물 허가가 취소되거나 적응증에 제한을 받았다.

유한양행 관계자는 "YH12852는 이미 국내에서 전임상 독성과 임상 1상을 수행했다"며 "심혈관 부작용 없이 우수한장 운동 개선 효과를 확인했기 때문에 미국에서의 신속한 후속 임상개발이 가능할 것"이라고 내다봤다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr