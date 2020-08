SK바이오랜드, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.36%

SK바이오랜드 SK바이오랜드 052260 | 코스닥 증권정보 현재가 27,700 전일대비 100 등락률 -0.36% 거래량 707,373 전일가 27,800 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 SK바이오랜드, 검색 상위 랭킹... 주가 0.54%[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일진단키트는 이제 그만!! X-Ray로 순식간에 진행 하세요! close 가 최근 한달 중 2일 동안 검색 상위 종목에 랭킹되었다.

SK바이오랜드 SK바이오랜드 052260 | 코스닥 증권정보 현재가 27,700 전일대비 100 등락률 -0.36% 거래량 707,373 전일가 27,800 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 SK바이오랜드, 검색 상위 랭킹... 주가 0.54%[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일진단키트는 이제 그만!! X-Ray로 순식간에 진행 하세요! close 는 19일 오후 7시 40분 현재 전일보다 0.36% 내린 2만 7700원에 거래되고 있다. 이는 지난 8월 6일 대비 9.18% 하락한 수준이다. SK바이오랜드 SK바이오랜드 052260 | 코스닥 증권정보 현재가 27,700 전일대비 100 등락률 -0.36% 거래량 707,373 전일가 27,800 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 SK바이오랜드, 검색 상위 랭킹... 주가 0.54%[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일진단키트는 이제 그만!! X-Ray로 순식간에 진행 하세요! close 는 국내 천연화장품 원료 업계 1위 기업으로 알려져 있다.



최근 5일 동안 개인 투자자들은 31만 1356주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 30만 8918주 순매도, 384주 순매도 했다.

지난 8월 18일 SK바이오랜드 SK바이오랜드 052260 | 코스닥 증권정보 현재가 27,700 전일대비 100 등락률 -0.36% 거래량 707,373 전일가 27,800 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 SK바이오랜드, 검색 상위 랭킹... 주가 0.54%[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일진단키트는 이제 그만!! X-Ray로 순식간에 진행 하세요! close 는 '현대백화점그룹에 지분 매각… 6.97%↑'이라며 시장에서 이슈가 되었었다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr