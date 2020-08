김태년 "전광훈에 손해배상·구상권 청구해야"

[아시아경제 강나훔 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표가 19일 "사랑제일교회의 방역 방해행위에 대한 엄정한 사법적 대응을 촉구한다"며 당국에 강경 대응을 당부했다.

김 원내대표는 이날 오후 국회에서 열린 최고위원회의에서 "코로나19 재확산이 중대 고비를 맞고 있다"며 이같이 밝혔다.

김 원내대표는 이어 "사법당국은 사랑제일교회 측에 방역 방해행위와 일체의 불법행동에 강력 대응할 것을 요청한다"며 "특히 국가방역을 위협하는 전광훈 목사에 대한 엄정한 법적 처벌과 손해배상 등 구상권 청구를 요청한다"고 했다.

그러면서 "슈퍼 전파집단인 사랑제일교회 신도 다수가 확진 상태임에도 집회에 참가하고 고의적으로 방역을 거부하거나 진료를 거부해 도주하는 사례가 발생하고 있다"며 "연락이 닿지 않는 신도가 수백명에 달하고 교회 관계자들이 방역요원에게 폭력을 행사하는 사태가 벌어지고 있다"고 비판했다.

김 원내대표는 미래통합당을 향해서는 "광화문 집회에는 홍문표 통합당 의원 등 전·현직 의원은 물론이고 많은 통합당 당원들이 전국에서 참석했다는 것이 확인됐다"며 "통합당은 사태를 엄중히 인식하고 집회에 참석한 당원 명단을 신속히 파악해 방역당국에 제출해줄 것을 촉구한다"고 했다.

그는 "수많은 집회 참가자에 대한 신속한 방역대책이 마련되지 않는다면 대한민국 전체가 위협받는, 걷잡을 수 없는 파국적 감염사태가 벌어질 수 있다"며 "집회에 참석한 전원은 당국에 자진신고하고 자가격리와 진단을 받을 것을 엄중히 촉구한다"고 덧붙였다.

