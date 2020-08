中企 2곳 중 1곳 “법정의무교육 업무공백 부담 느껴”

이수시간 및 교육 종류 축소, 온라인 교육 시스템 구축 시급

[아시아경제 김희윤 기자] 중소기업 절반이 안전교육 등 법정의무교육 이수에 따른 업무공백에 부담을 느끼는 것으로 조사됐다.

중소기업중앙회는 전국 522개 중소제조업체를 대상으로 실시한 '중소제조업 법정 의무교육 현황 및 애로 조사' 결과 이같이 나타났다고 19일 밝혔다.

법정 의무교육 이수로 인한 임직원 업무 공백에 대해 '부담된다'고 응답한 비율은 49.6%로 나타났다. 이수시간 및 의무교육 종류 축소 관련 개선이 필요한 법정 의무교육으로는 '산업안전 보건교육'이 35.8%로 가장 높게 나타났다. 그 다음으로는 '직장 내 성희롱 예방교육'이 26.4%, '개인정보 보호 교육'이 25.7%였다.

업무에 도움이 되지 않는 법정 의무교육(복수응답)으로는 개인정보보호 교육(42.3%)이 가장 많았고, 직장 내 성희롱 예방 교육(37.5%), 장애인 인식개선 교육(34.7%), 산업 안전보건 교육(14.5%) 순으로 확인됐다.

법정 의무교육 이수를 위해 중소제조업체가 지출한 비용은 평균 58만7000원이고, 온라인 의무교육 갯수는 평균 0.3개이며 온라인 법정 의무교육 실시 비율은 21.3%였다.

오프라인 의무교육 수는 평균 4.5개, 오프라인 법정 의무교육 실시 비율은 92.5%로 대부분 중소기업이 오프라인 교육을 실시하는 것으로 확인됐다.

정욱조 중기중앙회 혁싱성장본부장은 "신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)과 수해로 경영난을 겪는 중소기업에게 법정 의무교육은 인력 운용을 더 어렵게 만들 수 있다"며 "집체교육, 긴 교육 시간은 업무공백 부담을 더욱 가중시키는 요소가 될 수 있으므로 온라인 시스템 구축 등을 통해 의무교육으로 인한 부담을 경감시킬 필요가 있다"고 밝혔다.

