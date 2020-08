[아시아경제 김민영 기자] 전북은행(은행장 임용택)이 18일 전라북도 집중호우 피해지역 수해복구를 위한 특별성금을 전달했따.

전북은행은 최근 긴 장마와 기록적인 폭우로 인해 막대한 피해가 발생한 수해지역의 위기극복에 적극 동참하고, 전북을 대표하는 향토은행으로서 사회적 책임을 다하고자 이번 특별성금을 전달하게 됐다고 설명했따.

전북은행 관계자는 "갑작스러운 수해로 인해 어려움을 겪고 있는 이웃들이 하루 빨리 소중한 일상으로 돌아갈 수 있길 바라며 전북은행도 향토은행으로서 수해복구를 위한 다양한 지원을 이어나가겠다"고 전했다.

이번 성금은 남원, 순창, 전주 등 전라북도내 수해지역을 중심으로 각 지방자치단체와 전북사회복지공동모금회를 통해 생수, 생필품 등 수해복구에 필요한 물품 지원에 사용될 예정이다.

