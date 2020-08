한상혁 "韓OTT, 콘텐츠 제휴 적극적으로 맺어야"

18일 'OTT간담회' 개최

국내 사업자간 제휴와 협력 강조

[아시아경제 구채은 기자] 한상혁 방송통신위원장(사진)이 "OTT경쟁력 강화를 위해 국내 사업자간 제휴와 협력이 가장 중요한 시점"이라고 밝혔다. 넷플릭스에서 한국드라마와 영화 등 K콘텐츠를 볼 수 있듯이 국내 OTT들도 서로간에 콘텐츠 제휴를 맺어, 이용자 저변을 넓혀야 한다는 얘기다.

한상혁 위원장은 18일 웨이브, 티빙, 시즌, 왓차가 참석한 OTT간담회에서 "국내 OTT는 과도한 경쟁으로 상호콘텐츠 제휴가 되지 않는 반면, 넷플릭스는 국내 콘텐츠 제공이 쉽다"며 이같이 밝혔다. 한 위원장은 "OTT 경쟁력 강화를 위해 현 시점에서 가장 중요한 것은 글로벌 OTT에 대응하는 국내 사업자간 제휴·협력"이라면서 "OTT와 레거시 미디어의 상생, 발전을 통해 미디어산업 전체의 국내 경쟁력을 확보하고 이를 기반으로 세계로 진출해야 한다"고 강조했다.

한 위원장은 "국내 미디어시장은 가입자수, 매출액 등 통계지표를 보면 국내 콘텐츠 플랫폼 중심축이 케이블 → IPTV → OTT로 이동하는 추세"라면서 "넷플릭스 등 글로벌 서비스 영향력은 지속적으로 확대되고 있으나 국내 OTT는 상호 경쟁으로 해외서비스와 경쟁하기 어려운 상황"이라고 진단했다.

그는 "OTT 서비스는 시간과 공간을 초월하는 플랫폼으로 콘텐츠 소비 중심축이 될 것이며 우리 K콘텐츠의 성장동력이 될 것"이라면서 "글로벌 OTT에 의존하는 K콘텐츠 해외진출에는 한계가 있어 독자적인 플랫폼 구축이 필요하다"고 짚었다.

방통위는 이날 간담회를 계기로 '국내 OTT 활성화 협의체'를 만들 계획이다. 이날 간담회에는 이태현 웨이브 대표, 양지을 티빙 부사장, 김훈배 KT신사업본부장(시즌), 박태훈 왓차 대표 등 4개 국내 OTT사업자가 참석했다.

