김대중 前 대통령 11주기 추도식…정치권 인사 한자리에

정치권 "당신의 삶은 대한민국과 한반도의 역사" "인동초 정신 받들겠다"

김종인 "통합·화합은 권력 절제하는 분위기 조성되지 않고선 불가능"



[아시아경제 전진영 기자] “당신의 삶은 그자체로 대한민국과 한반도의 역사였습니다”

고(故) 김대중 전 대통령 서거 11주기 추도식에는 여야 대표를 비롯한 정치권 인사들이 한자리에 모여 고인의 뜻을 기렸다.

이번 추도식은 18일 오전 10시 서울 동작구 동작동 국립현충원에서 거행됐다. 추도식에는 이해찬 더불어민주당 대표, 김종인 미래통합당 비상대책위원장, 심상정 정의당 대표, 최강욱 열린민주당 대표 등 여야 대표들이 참석했다. 청와대에서는 노영민 대통령 비서실장과 최재성 정무수석이, 정부 측에서는 진영 행정안전부 장관, 추미애 법무부 장관 등이 자리했다.

박병석 국회의장, 정세균 국무총리는 추도사를 낭독했다. 박 의장은 이날 추도사에서 “참으로 큰 어른이셨다. 당신의 삶은 그 자체로 대한민국과 한반도의 역사였다”며 고인을 추모했다.

그는 “수평적 정권교체로 헌정사의 물길을 돌려놓은 것도, 동토의 한반도에 평화의 봄을 불러온 것도 당신이었다”며 “당신은 가셨지만 우리는 당신을 보내지 않았다. 역사는 정의의 편이고, 국민과 역사는 반드시 승리한다는 당신의 믿음은 우리 모두의 믿음이기도 하다. 험난하고 고통스러웠지만 빛나던 그 길을 우리도 함께 가겠다”고 강조했다.

정 총리도 “추운 겨울의 모진 고통을 이겨내고, 세상의 해로운 독을 풀어주는 인동초의 삶을 사셨다”며 “대통령님께서 꽃피운 인동초의 향기는 세계로 퍼져나갔다”고 뜻을 기렸다. 그는 “헌정사상 최초로 여야 간 평화적이고 수평적인 정권교체를 이뤄내셨다”면서 “지금 우리는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)라는 한 번도 겪어본 적이 없는 위기에 맞서 싸우고 있다. IMF 국가위기를 극복한 대통령의 생애와 신념을 다시 한 번 생각한다. 역경을 이겨내고 꽃을 피우는 ‘인동초 정신’을 그려본다”고 강조했다.

김종인 통합당 비대위원장은 “그동안 과연 한국이 민주주의를 이뤄낼 수 있는지가 세계 모든 사람들의 의문이었다. 그런데 1997년 여야가 평화적으로 수평적 정권교체를 하면서 대한민국이 정말 민주주의를 할 수 있는 나라라는 걸 보였다”고 밝혔다. 그는 그러면서 “통합, 화합이라는 것은 각자가 서로 겸허한 자세를 가졌을 때 가능하다”며 “지나치게 힘이 세다고 힘만 행사할 게 아니라 겸허한 자세로 권력을 절제할 수 있는 분위기가 조성되지 않고서는 불가능하다 생각한다”고 여당을 겨냥하기도 했다. 김 위원장은 “현재 야당을 이끌고 있는 사람으로서 통합과 화합을 위해 최선의 노력을 다하겠다는 말을 드린다”고 덧붙였다.

민주당에서도 고인의 뜻을 기리는 발언이 이어졌다. 특히 코로나19와 수해라는 악재가 겹친 상황에서 위기를 극복하겠다는 뜻을 강조했다. 김태년 민주당 원내대표는 18일 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “대통령께서는 IMF 위기를 극복하며 훌륭한 국민과 책임있는 정부가 힘을 합치면 못할 일이 없다고 하셨다. 다시 이중의 위기 직면한 가운데 다시 한 번 고인의 말을 되새겨 국민의 소리에 귀를 기울이고 국민의 뜻을 받들겠다”고 밝혔다.

한편 이날 추도식에는 고(故) 노무현 전 대통령의 장남 건호 씨와 이낙연 민주당 의원도 전 총리 자격으로 함께했다. 이 의원은 이날 추도식이 끝난 뒤 기자들과 만나 “김 비대위원장이 추도사에서 여당에 절제된 권력을 요구했다”는 질문에 “옳은 말씀”이라고 답하며 “(민주당의 행동은) 전당대회 후에 하나씩 행동으로 나타날 것”이라고 밝혔다. 김태년 민주당 원내대표가 이날 오전 원내대책회의에서 광복절 집회와 관련, 통합당의 사과를 촉구한 것에 대해선 “당에서 한 것은 존중하고 따라야한다”며 “국민의 건강과 안전을 함께 생각하자는 것이 왜 통합과 배치가 되느냐. 배치된다고 생각하지 않는다”고 말했다.

김 비대위원장도 이날 추도식 뒤 취재진과 만난 자리에서 “권력이 절제할 줄 알고 화합에 뜻이 있어야지 화합과 통합이 되는 것이다. 일방적으로 다 가려고 하는 것은 아니지 않느냐”고 했다. 그는 민주당의 사과 촉구에 대해선“야당하고 무슨 관련이 있느냐”며 말을 아꼈다.

