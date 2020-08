광주서 코로나 확진 3명 추가…유흥주점 관련 총 17명

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 3명이 코로나19 확진 판정을 받아 유흥주점 관련 확진자는 총 17명이 됐다.

17일 광주광역시에 따르면 이날 광주 남구 월산동 라인아파트에 거주하는 40대 남성과 20·50대 여성 두 명이 코로나19 검사에서 반응이 나와 236·237·238번 확진자로 분류됐다.

이들은 모두 224번 확진자와 함께 사는 가족으로 증상은 나타나지 않았지만 밀접 접촉자로 분류돼 전날 검사를 실시한 것으로 알려졌다.

이날 3명 확진으로 유흥주점 관련 확진자는 총 17명으로 늘었다.

광주에서는 지난 12일부터 지역 최대 유흥가인 서구 상무지구 일대 유흥주점을 중심으로 코로나19가 확산하고 있다.

앞서 이태원 발 코로나가 무섭게 확산했던 것에 비춰볼 때 유흥주점 특성상 방문자를 특정하기 어려울 뿐만 아니라 개인정보가 드러날 것을 우려해 자진검사도 잘 하지 않아 3차 재유행의 우려가 높다는 게 광주시 관계자의 설명이다.

광주시는 도우미와 방문객이 다녀간 18개 유흥주점에 대해 폐쇄했으며 5개소에 대해서는 고발조치를 검토하고 있다.

또 자치구와 경찰 등과 합동으로 단속에 나섰으며 오는 25일까지 10일간 ‘유흥주점 집합금지 행정조치’를 발동했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr