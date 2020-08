영등포구, 여의도순복음교회 확진자 발생 긴급 현장 점검

교회 성가대원인 수원 거주 40대 남자 발생 이후 조사 결과 영등포구민 확진자 단 1명도 없어... 구, 교회 주변 및 여의도 전 지역 방역소독… 주변 상권도 방역 강화

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 17일 여의도순복음교회 확진자 발생과 관련, 코로나19 집단 감염을 막기 위해 긴급 현장점검과 선제적 대응에 돌입했다.

17일 오전 10시경 구는 수원시로부터 여의도순복음교회 성가대원 1명이 확진 판정을 받은 사실을 통보받았다.

이어 이와 관련해 여의도순복음교회에서 확진자가 발생했다는 언론보도를 접하고 신속한 대책 마련에 나섰다.

조사 결과 해당 확진자는 수원시에 거주하는 40대 남성으로서 증상발현 이틀 전인 지난 9일 예배 및 3부 성가대 연습에 참여한 것으로 밝혀졌다.

또 9일 교회 방문을 제외하고 확진자의 영등포 내 이동 동선은 없는 것으로 조사됐으며, 성가대 연습 때도 마스크를 착용한 것으로 확인됐다.

구는 교회 협조 아래 3부 성가대원 총 196명에 대한 코로나19 진단검사 진행 중에 있으며 현재 결과를 기다리는 중이다.

이와 함께 확진자의 감염경로 등 파악을 위해 구는 현재 서울시 역학조사팀과 협력, 세부적 역학조사를 진행 중에 있다. 또 16일 여의도 전 지역에 대한 방역소독을 실시한 데 이어 17일 교회 주변에 대한 추가 방역소독을 실시했다.

구는 교회 측에 전 교인을 대상으로 증상이 있을 경우 즉시 가까운 보건소에서 검사를 받도록 안내하는 문자를 발송, 영상예배 전환 등 보다 강력한 사회적 거리두기를 실시하도록 당부했다.

이 같은 상황 발생 전인 16일 오전부터 구는 사회적 거리두기 2단계 격상 조치에 발맞춰 긴급 대책회의를 당일 2회에 걸쳐 개최한 바 있다.

채현일 영등포구청장은 회의에 모인 소관 부서들에게 공공시설 및 민간 다중이용시설에 대한 선제적 검사 및 철저한 방역대책 마련을 지시했다.

이어 구는 보건소 선별진료소 및 주변 대표적 상권인 코스트코 양평점을 찾아 긴급 현장점검에 나섰다. 채현일 영등포구청장은 먼저 방역 최전선인 선별진료소 운영 현황을 살핀 데 이어 주말 유동인구로 붐비는 코스트코 양평점을 직접 방문, ▲마스크 착용 ▲사회적 거리두기 ▲방역소독 실시 등 방역수칙 준수 여부를 꼼꼼히 점검했다.

여의도순복음교회 관련 구민 확진자는 1명도 없는 것으로 확인됐다. 또 현재까지 여의도순복음교회 관련 확진자는 총 3명으로, 일부 언론을 통해 여의도순복음교회 관련, 추가로 10여 명이 확진되었다는 보도 내용은 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다.

채현일 영등포구청장은 “영등포구는 코로나19 확산 방지를 위해 24시간 비상 대응체계를 가동하며 선제적 대응을 하고 있다”며 “빈틈없는 현장 점검과 철저한 방역으로 지역사회 감염을 차단하고 구민의 생명과 안전을 지키겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr