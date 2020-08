일본 사상 최고 수준 폭염…최대 41.1도

[아시아경제 임주형 기자] 일본에서 사상 최고 수준 폭염이 이어지면서 열사병 사망자가 속출하고 있다.

17일(현지시간) 일본 기상청에 따르면 이날 낮 12시10분께 시즈오카현 하마마쓰시 기온은 41.1도를 기록했다. 이는 지난 2018년 7월23일 사이타마현 구마가야시에서 기록한 일본 기상청 관측 사상 최고기온과 동일하다.

하마마쓰시는 전날(16일) 이미 올해 최고 기온인 40.9도를 기록한 바 있으나, 하루 만에 최고 기온을 경신하게 됐다.

한편 일본에서 올여름 40도 이상 폭염이 관측된 것은 이번이 세번째다.

또한 수도 도쿄도, 아이치현 신시로시, 와카야마현 고자가와마치시, 미야자키현 니시메라무라시 등도 37~38도의 높은 기온을 기록했다.

연일 폭염이 이어지면서 열사병 사망자도 속출하고 있다. 일 NHK 방송에 따르면 8월 현재까지 도쿄도에서 열사병 사망자는 총 53명으로 집계됐다.

