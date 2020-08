[아시아경제 최신혜 기자] 본아이에프가 자사 가정간편식 브랜드 ‘아침엔본죽’과 삼양식품의 이색 컬래버레이션 제품 ‘본죽 불닭죽’을 출시했다고 17일 밝혔다.

본죽 불닭죽은 푹 고은 닭고기가 들어가 부드러운 식감을 자랑하는 쌀죽에, 화끈한 불닭소스를 더해 감칠맛 나는 매운맛이 특징인 별미죽이다. 여름철 더위로 인해 입맛이 없거나 별미를 즐기고 싶을 때는 물론, 해장용으로도 제격이다.

별첨된 불닭소스로 개개인의 기호에 따라 매운맛을 조절할 수 있으며, 별도의 용기 없이 전자레인지 사용이 가능해 간편식을 선호하는 현대인들이 즐겨 먹기에 좋다.

