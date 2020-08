이낙연 "김원웅, 광복회장으로서 그 정도는 말할 수 있다"

"통합당, 좌클릭 환영…진심이길 바란다"

[아시아경제 임춘한 기자] 이낙연 더불어민주당 당대표 후보는 17일 김원웅 광복회장의 '친일 청산' 광복절 기념사 논란에 대해 "광복회장으로서는 그런 정도의 문제의식은 말할 수 있다"고 밝혔다.

이 후보는 이날 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "개개의 발언 내용에 대해선 논의의 여지가 있을 수 있지만, 친일 잔재 청산을 충분히 못 한 채로 지금까지 왔다는 것은 많은 사람이 동의하는 것 아닌가"라며 이같이 말했다.

이 후보는 "그것을 광복회장이 좀 더 강하게 말씀했다는 정도로, 차분하게 따져보지 않고 호들갑을 떠는 것은 또 웬일인가"라며 해당 발언을 문제 삼는 미래통합당의 태도를 비판했다.

이 후보는 국립현충원의 친일 인사 묘 이장을 골자로 하는 국립묘지법 개정안에 대해서는 원칙적으로 동의한다며 "대상 선정이나 접근방식에는 신중할 필요가 있다"고 말했다.

이 후보는 통합당이 최근 정강·정책에 기본소득을 포함하고 호남 구애 행보를 강화하는 등 외연 확장을 시도하는 것에 대해 "그런 식으로 이른바 '좌클릭'하는 것은 저희로선 환영할 일"이라며 "진심이길 바란다"고 언급했다. 그러면서 "광화문 집회를 대하는 태도라든가 이런 것을 보면 어느 것이 진짜인가 의심스럽기도 하다"고 지적했다.

이 후보는 최근 발표된 차기 대권주자 선호도 조사에서 이재명 경기지사가 자신을 역전한 것에 대해선 "정부·여당의 지지도 하락에서 제가 예외일 수 없는 존재"라며 "엎치락뒤치락은 병가지상사"라고 말했다.

이 후보는 당대표가 될 경우 여야 관계 설정에 관해 "거대 여당이 일방독주하지 않았느냐는 비판이 있는 것을 잘 알지만, 그 이면에는 야당이 국회에서 발을 빼는 듯한, 일방독주의 프레임을 짜놨던 것도 사실"이라며 "양쪽 다 그것을 거두고 21대 국회를 새로 시작한다는 마음으로 함께 운영했으면 좋겠다"고 밝혔다.

